Nederlanders die deze winter nog geen sneeuw hebben gezien en hopen op witte straten, worden woensdag op hun wenken bediend, meldt Weerplaza maandag. In de nacht van dinsdag op woensdag vallen in heel het land winterse buien, met als gevolg dat mensen op diverse locaties in Nederland in een "witte wereld" zullen ontwaken.

"Het zal lang niet overal compleet wit zijn", tempert woordvoerder Wilfred Janssen de verwachtingen. "Maar dat het gebeurt, staat vast en dat is gezien de geringe hoeveelheid sneeuw deze winter best opvallend."

Dinsdag wordt een zeer bewolkte dag en kan het gaan regenen. Doordat de temperatuur in de loop van de dag flink afneemt naar om en nabij het vriespunt, is er gedurende de nacht sprake van (natte) sneeuw.

In hoger gelegen gebieden, zoals de Veluwe en de Zuid-Limburgse heuvels, blijft de sneeuw langer liggen. Elders in het land verdwijnt de sneeuw in de loop van de ochtend. "De relatief warme periode van de laatste tijd zorgt voor een warme ondergrond, waardoor de sneeuw sneller verdwijnt."

Weerplaza gaat ervan uit dat de ochtendspits woensdag weinig hinder ondervindt van de sneeuw. Omdat het om "droge sneeuw" gaat, is het witte landschap van korte duur, aldus de meteorologen.