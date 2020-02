Een coldcaseteam van de politie Rotterdam heropent het onderzoek naar de dood van de dertienjarige Sedar Soares, meldt de politie Rotterdam maandag. Soares werd op 1 februari 2003 doodgeschoten toen hij met vrienden sneeuwballen gooide van het parkeerdek bij metrostation Slinge.

In april 2004 werd Gerald H. opgepakt. H. werd in 2005 door de rechtbank in Rotterdam tot vijftien jaar cel veroordeeld, maar werd door het gerechtshof en de Hoge Raad vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Getuigen trokken tijdens het hoger beroep onverwachts hun verklaring in.

Er is geen directe aanleiding voor het heropenen van de zaak. Voor zover bekend is de politie nog geen verdachte op het spoor. "De zaak Soares heeft ons nooit losgelaten", zegt een politiewoordvoerder. "Het spreekt in Rotterdam heel erg tot ieders verbeelding." De politie wil de zaak om die reden met de huidige opsporingstechnieken nogmaals bekijken. "Hopelijk leidt het nu toch tot het aanhouden van een verdachte.

De zaak werd eerder al opgenomen in een coldcasekalender, die in gevangenissen en tbs-instellingen wordt verspreid. De kalender wordt daar verspreid, omdat gedetineerden vaak meer weten over gepleegde strafbare feiten. Voor zover bekend is nog nooit op deze manier een zaak opgelost.