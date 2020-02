Het aantal bedreigde slachtoffers, getuigen en functionarissen is de afgelopen jaren verdrievoudigd, meldt het Openbaar Ministerie (OM) zondag in gesprek met de NOS. Tegelijkertijd zou er te weinig beveiligingspersoneel zijn aangenomen om de werkdruk te verlichten.

Hoofdofficier van justitie Rutger Jeuken vertelt dat er in Midden-Nederland 350 casussen zijn waar bescherming noodzakelijk wordt geacht. "Dat moeten we doen met hetzelfde aantal mensen als een paar jaar terug, toen het om honderd zaken ging", vertelt hij in gesprek met de NOS.

Volgens Jeuken leidt het personeelstekort tot bovengemiddelde werkdruk bij het huidige personeel en ontstaat er het risico dat zij fouten gaan maken.

De NOS schrijft dat er meer van het OM wordt gevraagd omdat het vastgestelde aantal dreigingen toeneemt. Sinds de moord op advocaat Derk Wiersum, die vermoedelijk door de georganiseerde misdaad is omgebracht, wordt een grote groep officieren van justitie, rechters en advocaten intensief beveiligd door ruim zeshonderd agenten.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) erkent in gesprek met de omroep dat de diensten het "aanzienlijk" drukker hebben gekregen. De politie, het OM en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vroegen het kabinet al eerder om tientallen miljoenen euro's voor extra personeel.