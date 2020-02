Hulpdiensten moesten zondag ruim vierhonderd keer in actie komen nadat er meldingen binnenkwamen van stormschade, blijkt uit een rondgang van NU.nl langs de Veiligheidsregio's. Het merendeel van de woordvoerders laat weten dat er net zoveel meldingen binnenkwamen als vorige week tijdens storm Dennis.

Dat is enigszins opvallend, aangezien Dennis juist vanwege de verwachte impact nog een naam toegezegd kreeg. De nieuwe naamloze storm, die tegen 18.30 uur het land via Limburg verliet, werd vooraf als minder erg beschouwd. Het KNMI had vooraf voor vrijwel alle regio's tussen 9.00 en 18.00 uur code geel afgegeven.

Ook maandag heeft het KNMI weer code geel afgegeven, maar ditmaal alleen voor de kustgebieden. De meteorologen verwachten nieuwe, harde windstoten tot 90 kilometer per uur. "Vooralsnog lijkt vooral het westen van het land daarmee te maken te krijgen", aldus een woordvoerder. Ook elders in het land kunnen krachtige windstoten voorkomen.

Vijfde officiële storm deze winter trof vooral kustgebieden

De kustgebieden werden het zwaarste getroffen. Woordvoerders van Veiligheidsregio's Zeeland, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland-Noord, Rotterdam-Rijnmond en Hollands-Midden melden allen ten minste tientallen meldingen, terwijl Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid met 120 meldingen de kroon spant.

In vrijwel alle gevallen ging het om een vorm van wateroverlast, omgewaaide bomen of bomen die dreigden om te vallen, beschadigde gevels en weggewaaide dakpannen.

De hevigere incidenten vonden plaats in Sassenheim, Leiden en Vlissingen. In de laatstgenoemde stad werd de drukbezochte Boulevard enige tijd afgesloten vanwege losgeschoten dakpannen en gevels, terwijl ook een appartementencomplex in Leiden een groot deel van het dak kwijtraakte. In Sassenheim viel een groot aantal bakstenen naar beneden van de gevel van een gebouw, boven op geparkeerde auto's en de stoep. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Landinwaarts en in Noord- en Zuidoost-Nederland viel de schade mee. Veiligheidsregio's Drenthe, Limburg-Noord, Brabant-Zuidoost en Twente komen samen tot nog geen veertig schademeldingen.

46 Video Gevel waait van huis in Sassenheim

Zeventig vluchten geschrapt op Schiphol

Ook het luchtverkeer ondervond grote hinder deze zondag: op luchthaven Schiphol werden ruim zeventig vluchten geannuleerd terwijl tientallen andere vluchten uren vertraging opliepen.

Het is de derde keer dat Schiphol door de barre weersomstandigheden getroffen wordt: begin februari werden er nog 240 vluchten geannuleerd toen storm Ciara over Nederland raasde.