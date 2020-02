De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 18-jarige man uit Alphen aan den Rijn aangehouden voor het steekincident op het Topaasplantsoen. Bij het incident overleed een 16-jarige jongen uit Amsterdam en raakten drie personen gewond.

Onder de gewonden zijn een 53-jarige vrouw uit Alphen aan den Rijn, een 19-jarige man uit Amsterdam en een 17-jarige voorbijganger bij de woning. Hoewel het nog onduidelijk is wat er precies is voorgevallen, denk de politie aan een incident in de familiaire sfeer.

De hulpdiensten kwamen in de nacht van zaterdag op zondag massaal ter plekke in het Topaasplantsoen in Alphen aan den Rijn na een melding van een steekpartij. Het 16-jarige slachtoffer was uit de woning gevlucht en werd in de directe omgeving aangetroffen. Reanimatie mocht niet meer baten en het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen.

De drie andere gewonden zijn buiten levensgevaar, meldt de politie. De 19-jarige man uit Amsterdam en 53-jarige vrouw uit Alphen aan den Rijn moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht voor behandeling. De 17-jarige jongen raakte lichtgewond. Hij kon bij de huisartsenpost aan zijn verwondingen worden behandeld.