De vijfde storm van deze winter is zondag om 10.00 uur officieel vastgesteld. Op weerstation Vlissingen werd een uur lang windkracht negen gemeten, waarmee de vierde storm binnen twee weken een feit is, aldus Weerplaza.

Omdat de impact van de storm gering is en er geen sprake is van een code oranje of rood, krijgt deze storm geen naam zoals de eerdere stormen Ciara en Dennis. Om 9.00 uur zondagochtend werd met 111 kilometer per uur de hardste windstoot van de dag tot nu toe gemeten. De wind zorgt voor de kust van Zeeland en Zuid-Holland voor golven van wel vier meter hoog.

Volgens Weerplaza valt de storm samen met een lagedrukgebied en een storing, die in het hele land voor veel regen zorgt. In De Bilt was om 10.00 uur al ruim 25 millimeter regen gevallen.

In bijna het hele land heeft het KNMI code geel afgegeven voor harde windstoten en vooral in de zuidelijke provincies kan het hard waaien, met windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. Veel carnavalsoptochten die dit weekend gepland stonden zijn afgelast om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen. Naar verwachting zal de wind in de loop van de avond afnemen.

Vanwege de harde wind is de Markerwaarddijk afgesloten voor vrachtwagens en auto's met aanhanger.

Dit is het derde opeenvolgende weekend dat het stormt in Nederland. Stormen Ciara en Dennis trokken de vorige weekenden over ons land en zorgden voor veel schade. De schade door storm Ciara is opgelopen tot zo'n 150 miljoen euro. Storm Dennis zorgde vorig weekend voor de "warmste 16 februari ooit", aldus Weerplaza.

In heel februari heeft het tot nu toe al zes dagen gestormd. Volgens Weerplaza is het slechts één keer eerder voorgekomen dat er meer stormen waren in februari. In 1990 heeft het in februari negen dagen gestormd.