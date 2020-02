Vanwege het slechte weer en de harde wind zijn zondag meer dan zeventig carnavalsoptochten in Noord-Brabant en Limburg afgelast. Zaterdag werden ook al optochten in andere delen van het land afgeblazen.

In bijna het hele land heeft het KNMI code geel afgegeven voor harde windstoten en vooral in de zuidelijke provincies kan het hard waaien, met windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. Om de veiligheid van de bezoekers te garanderen worden de meeste optochten daarom afgelast of verplaatst naar maandag, dinsdag of 22 maart, de datum van het halfvasten.

Ook beginnen sommigen optochten wat later, omdat in de avond de wind zal afnemen. Wel blijft het flink regenen, in de zuidelijke helft van het land kan er overdag meer dan 25 millimeter water vallen.

Bij de optochten rijden er vaak grote praalwagens mee, die juist vatbaar zijn voor de harde wind. Vrijdag werd al besloten dat de carnavalsoptocht in Eindhoven niet doorgaat, omdat de wind de wagens omver zou kunnen blazen. In plaats daarvan werd een kleinere optocht door de stad gehouden, onder leiding van een dweilorkest.

Het weer zorgt niet alleen in Noord-Brabant en Limburg voor verstoring van het carnavalsplezier. De optocht in Oldenzaal - de grootste van boven de grote rivieren - werd zondagochtend ook afgeblazen. Daar komen doorgaans zo'n 100.000 mensen op af.

Hieronder vind je een overzicht van de steden en dorpen in Noord-Brabant en Limburg waar de optochten zijn afgelast en/of verplaatst:

Afgelaste optochten Noord-Brabant Baarle-Nasseau (verplaats naar zaterdag 29 februari)

Bavel

Boxtel

Best

Den Dungen (verplaatst naar dinsdag)

Dongen

Drunen

Etten-Leur (verplaatst naar dinsdag)

Geffen (verplaatst naar maandag)

Gemert (verplaatst naar maandag)

Gilze

Heeze

Hilvarenbeek

Kaatsheuvel

Kruisland

Made (verplaatst naar maandag)

Nuenen

Nuland

Oosterhout

Oss (verplaatst naar halfvasten)

Prinsenbeek

Raamsdonksveer (verplaatst naar dinsdag)

Rijsbergen (verplaatst naar maandag)

Rosmalen

Schijndel

Sint-Michielsgestel

Sint-Oedenrode (verplaatst naar halfvasten)

Sint Willebrord

Son en Breugel (verplaatst naar dinsdag)

Tilburg (verplaatst naar halfvasten)

Uden

Udenhout (verplaatst naar halfvasten)

Valkenswaard

Volkel

Vlijmen

Waalwijk (verplaatst naar zaterdag 7 maart)

Waspik

Bergeijk

Someren-Eind