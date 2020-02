In het Utrechtse Oudewater zijn zaterdagavond drie personen aangehouden nadat er onrust uitbrak bij een café aan de Wijdstraat waar carnaval werd gevierd. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken.

Volgens de politie zijn mensen met elkaar op de vuist gegaan. Ook heeft een grote groep mensen vernielingen aan het café in kwestie aangericht. Rond 19.00 uur gaf de politie mensen het advies om weg te blijven van de Wijdstraat vanwege de "grimmige sfeer". Inmiddels zou de rust weer wedergekeerd zijn.

Volgens het AD kreeg de politie een melding dat bij het café de ruiten waren ingeslagen. De politie meldde aan de krant dat er zo'n tweehonderd mensen op de been waren. Of er bij de gevechten gewonden zijn gevallen is nog niet bekend.

De krant meldt verder dat er ook honden werden ingezet om de rust in de Wijdstraat, waar momenteel carnaval wordt gevierd, te herstellen.