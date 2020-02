Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft zaterdag het zwijgen van de regering over het bombardement op Nijmegen in 1944 "beschamend" genoemd. Hij zei dit in een toespraak tijdens de herdenking van het bombardement.

De minister sprak verder uit dat het zwijgen over het bombardement "volkomen onterecht" was. "Dat mogen we niet meer toelaten. Nooit meer zwijgen en verzwijgen," aldus de minister in zijn toespraak.

Grapperhaus deed zijn toespraak namens de ministerraad. De herdenking vond plaats bij het Nijmeegse monument De Schommel dat naast het stadhuis staat. De minister zei verderop in zijn toespraak: "En ik kan het onmogelijk goedpraten."

Het bombardement van Amerikaanse gevechtsvliegtuigen op Nijmegen was ongepland en vond plaats op 22 februari 1944. Volgens officiële cijfers kwamen zo'n achthonderd mensen om bij het bombardement, dat mogelijk plaatsvond omdat vliegers het idee hadden boven Duits grondgebied te vliegen. In de binnenstad van Nijmegen was de ravage erg groot. Zo werden verschillende monumenten als de Sint-Stevenskerk verwoest.

Ook sprak de Nijmeegse burgemeester, Hubert Bruls zich bij de herdenking uit over het zwijgen van de regering, zo meldt Omroep Gelderland. "De trauma's die velen in stilte probeerden te verwerken hadden en hebben een enorme impact op henzelf en hun nabestaanden," aldus Bruls.