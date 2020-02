Vanwege de harde wind zijn verschillende carnavalsoptochten afgelast, waaronder in de Zuid-Hollandse plaatsen Delft, Noordwijkerhout en Leidschendam, het Brabantse Dongen en het Limburgse Weert. In het noorden en noordwesten van het land geldt zaterdag code geel vanwege harde windstoten. Vrijdagavond werd al bekend dat de carnavalsoptocht in Eindhoven ook is afgezegd vanwege het weer.

De carnavalsverenigingen van Noordwijkerhout, Leidschendam en het Noord-Hollandse Ankeveen hebben in overleg met de gemeentes en veiligheidsdiensten besloten de optochten af te gelasten omdat de harde wind gevaar voor hoge carnavalswagens veroorzaakt.

"Veiligheid voor deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers staat voorop en wij hebben sterk onze twijfels of we deze voldoende kunnen garanderen", aldus de Leidschendamse vereniging De Damzwabbers tegen Omroep West.

Ook de optocht in het Limburgse Weert gaat zondag niet door vanwege het slechte weer.

Afgelaste carnavalsoptochten Noord-Brabant: Eindhoven, Lage Zwaluwe (verplaatst naar maandag), Dongen, Son en Breugel (verplaatst naar dinsdag)

Limburg: Weert, Hunsel (verplaatst naar maandag)

Zuid-Holland: Leidschendam, Delft, Noordwijkerhout

Noord-Holland: Ankeveen, Stompetoren, Broek op Langedijk

Zeeland: Kwadendamme

Gelderland: Culemborg

Eindhoven blaast optocht af en kiest voor kleine tour door stad

Vrijdag werd al besloten dat de carnavalsoptocht in Eindhoven niet doorgaat, omdat de wind de wagens omver zou kunnen blazen, zo liet de Federatie Eindhovens Carnaval weten. In plaats van de optocht zal er een kleine tour door de stad worden gehouden, onder leiding van een dweilorkest. De 'stadsprins' zal te voet van start gaan, maar als het regent, pakt hij mogelijk de bus.

Voor zover bekend gaan carnavalsoptochten in de rest van het land gewoon door. Wel worden de praalwagens aangepast vanwege het weer. Zo worden in Tilburg grote praalwagens deels ingeklapt en rijden er in Maastricht minder grote praalwagens mee.