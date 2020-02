Door het zachte winterweer verwachten Nederlandse aspergetelers de eerste asperges uit volle grond al eind maart te kunnen steken. Dat is ongeveer twee weken eerder dan gebruikelijk, vertellen kwekers uit Limburg en Noord-Brabant in gesprek met NU.nl.

Ook de vorige winter was bijzonder zacht en ook toen was 'het witte goud' al in maart verkrijgbaar. Zo'n vroege oogst zal de komende jaren "eerder regel dan uitzondering zijn", denkt Will Teeuwen van de Limburgse aspergekwekerij Teboza. De reden: een veranderend klimaat.

Bovendien zal de groente door de milde temperaturen minder dik zijn. Dit komt volgens Teeuwen doordat het deze winter maar een paar dagen echt koud is geweest. "De aspergeplant gebruikt deze zogeheten rustperiode om energie om te zetten in suikers, waardoor de asperges dikker worden. Consumenten zullen echter geen verschil proeven", zegt hij.

Als de asperges de kop opsteken, begint de oogst. Het steken gebeurt met de hand. (Foto: NU.nl/Ben Saanen)

Opnieuw recordoogst in Brabant?

Ook Jan en Carmen Berkers van aspergekwekerij Berkershoeve in Liessel (Noord-Brabant) merken dat zij steeds vroeger kunnen oogsten. "Vroeger was het mei of zelfs juni, toen april en nu eind maart. Het zou zomaar kunnen dat dit de nieuwe standaard gaat worden", vertelt Carmen Berkers.

Vorig jaar stak haar man Jan Berkers op 9 maart de eerste asperge uit volle grond in Noord-Brabant. Volgens het Brabants Asperge Genootschap was dit een record: nog nooit deed een Brabander dit zo vroeg in het jaar. Het leverde de kwekerij het Zilveren Steekmes op.

Het echtpaar acht het zomaar mogelijk dat ze hun record dit jaar alweer kunnen breken. "Al vind ik begin maart wel erg vroeg. Zo wordt het wel een heel lang seizoen", aldus Carmen Berkers.

Feiten en cijfers Het totale areaal asperges in Nederland besloeg in 2017 3.807 hectare.

De hoeveelheid geoogste asperges groeide de afgelopen tien jaar met bijna 40 procent van 15.000 ton in 2007 naar 20.800 ton in 2017.

Limburg en Noord-Brabant zijn dé aspergeprovincies van Nederland met respectievelijk 2.353 en 1.264 hectare aan aspergegrond.

De gemeenten Peel en Maas en Leudal (beide Limburg) hadden de meeste aspergegronden in 2017.

Nederland is de vijfde aspergeproducent van de Europese Unie. Duitsland is koploper gevolgd door Spanje, Italië en Frankrijk.

(Bron: CBS)

Asperges worden verbouwd onder plastic tunnels. (Foto: NU.nl/Ben Saanen)

Droge zomers geven grotere problemen

Toch hebben dit soort winters geen negatieve invloed op de aspergeproductie in Nederland, meent Teeuwen. "De consument kan zo eerder asperges kopen en wij kunnen ons volume over een langer seizoen verspreiden. Dat levert meer geld op, terwijl het aantal kilo's hetzelfde blijft."

De afgelopen twee droge zomers zorgden voor grotere problemen. Zo moesten diverse telers gedwongen stoppen na de warme lente en zomer van 2018, omdat zij dat jaar een stuk minder productie draaiden.

Teeuwen denkt dat als deze trend zich de komende jaren doorzet, de totale beschikbare hoeveelheid asperges per hectare in Nederland met 20 procent zal afnemen. "De vraag naar asperges zal over vijf of zes jaar aanzienlijk groter zijn dan het aanbod", aldus de Limburger.