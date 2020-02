De bewoner van een zorginstelling in Wageningen die woensdagavond om het leven kwam bij een steekincident binnen het gebouw, was de gehele avond agressief, meldt de politie vrijdagavond in een persbericht. Agenten die ter plaatse kwamen om de man te arresteren hebben hem nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Het is niet duidelijk of de bewoner tijdens de aanhouding is overleden. Medewerkers van de zorginstelling wisten de man te overmeesteren en hem zijn "scherpe voorwerp" te ontfutselen, voordat de politie arriveerde. Volgens omwonenden heeft dat enige tijd geduurd, omdat men moeite had om 112 te bereiken. Toen dat wél gebeurde, zou het antwoord zijn gegeven dat er "geen politieauto's beschikbaar zijn".

Aanvankelijk richtte de man zijn agressie tot zijn eigen kamer. Later op de avond zou hij boosheid op medewerkers hebben gericht. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis voor controle, maar werden snel heengezonden.

In totaal zijn er drie onderzoeken opgestart naar het incident. De politie onderzoekt de toedracht van het overlijden van de bewoner, terwijl de gehoorde problemen over het bellen naar 112 worden onderzocht door de politieafdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK). Tot slot onderzoekt de Rijksrecherche het handelen van agenten ter plaatse, omdat de bewoner in het bijzijn van de politie is overleden.