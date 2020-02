Bij een schuurbrand in het Twentse Bentelo zijn vrijdagmiddag duizenden kippen omgekomen, meldt de brandweer. Ook ademden zes personen rook in. Twee van hen moesten ter controle naar het ziekenhuis.

De kippenschuur van circa 100 bij 25 meter is volledig in de as gelegd. Volgens een brandweerwoordvoerder stond de hele ruimte vol met kippen. De vogels hadden geen schijn van kans.

De brandweer kreeg rond 14.45 uur een melding over de brand aan de Bentelerhaarweg. Meerdere korpsen in de regio kwamen in actie, maar toen de brandweerlieden arriveerden was de brand al zeer groot en uitslaand. Ook kwam er veel rook vrij.

Brandweerlieden konden nog wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen koeienstal en een woonhuis. Rond 15.45 uur was de brand onder controle en ging de brandweer over op nablussen.