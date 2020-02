Pedofiel Nelson M. blijft twee weken langer vastzitten, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. De man werd dinsdagochtend gearresteerd omdat agenten kinderporno bij hem thuis hebben gevonden.

M. zit vast door het strafrechtelijke onderzoek naar de mogelijke voortzetting van verboden pedofielenvereniging Martijn. Eerder werden al twee verdachten aangehouden, een 75-jarige man uit Haarlem en een 32-jarige man uit Hengelo.

Pedofielenvereniging Martijn werd in 2014 verboden omdat de organisatie seksueel contact tussen kinderen en volwassenen bagatelliseerde, wat volgens de Hoge Raad in strijd is met de openbare orde. M. kwam onder vuur te liggen toen hij begin vorige week in het televisieprogramma Danny op Straat zei dat hij seks met een drie- of vierjarig kind heel normaal vindt, mits het kind instemt.

De uitzending heeft volgens het OM "niets te maken" met de arrestatie van M. "Hij is opgepakt op basis van het aangetroffen materiaal", aldus het OM.