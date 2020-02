Scholenkoepel iHub, waaronder tientallen scholen voor speciaal onderwijs in de Randstad vallen, luidt vrijdag de noodklok over toenemend geweld op scholen en leerlingen die vuur- en steekwapens op zak hebben.

Bestuurder Mariëtte van Leeuwen zegt in gesprek met RTL Nieuws dat "als we dit in de doofpot blijven stoppen en dit niet agenderen, er uiteindelijk geen oplossing zal komen".

Volgens Van Leeuwen speelt de problematiek op verschillende scholen binnen de koepel. Het zou gaan om uiteenlopende incidenten, zoals het opblazen van een toilet of gevel, een leerling met een doorgeladen pistool in de klas of scholieren met messen op zak. Ook zouden er regelmatig "gangs" voor de deur staan, "omdat er een prijs op het hoofd van onze leerling staat".

Het lukt de scholen volgens Van Leeuwen niet om te voorkomen dat leerlingen wapens mee naar binnen nemen. Onlangs zou een leerling zelfs een pistool hebben gericht op een schoolmedewerker. "Er hadden doden kunnen vallen", aldus de koepeldirecteur. Ook vertellen docenten aan RTL Nieuws dat ze steeds banger zijn.

Tot slot mist de koepel ook voldoende ondersteuning van politie en justitie. "Die komen nu alleen als het misgaat", aldus Van Leeuwen.

iHub is een alliantie van verschillende organisaties voor speciaal onderwijs, specialistische jeugdzorg, ambulante jeugdhulp en jeugd-ggz.