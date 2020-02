Het kabinet komt met een compensatieregeling voor slachtoffers van mishandelingen en seksueel misbruik in de jeugdzorg, zo is vrijdag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst. Er is per slachtoffer een bedrag van 5.000 euro beschikbaar.

"De gesprekken met slachtoffers uit alle lagen van de samenleving, van alle leeftijden, hebben enorme indruk op ons gemaakt", zo zei minister van Rechtsbescherming Sander Dekker.

De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg concludeerde vorig jaar dat een aanzienlijk deel van de kinderen die van 1945 tot heden in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verbleven onvoldoende is beschermd tegen fysiek, psychisch en seksueel geweld.

Zo werden er voorbeelden genoemd van kinderen die hun eten niet opaten, vervolgens werden vastgebonden en het eten met een trechter naar binnen kregen geduwd. Als ze overgaven, moesten ze hun eigen braaksel opeten.

Naast het archiefonderzoek, werd ook een meldpunt geopend. Meer dan negenhonderd slachtoffers meldden zich. De verwachting is dat de regeling dit najaar van start gaat.