De uitlevering van de in januari aangehouden Saïd R. aan Nederland kan nog maanden gaan duren. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) is dat "een gewone gang van zaken voor een procedure als deze".

Een uitleveringsverzoek vanuit Nederland aan Colombia is nog in voorbereiding.

Nederland heeft geen zogenoemd bilateraal uitleveringsverdrag met Colombia, maar uitlevering kan alsnog dankzij een multilateraal verdrag van de Verenigde Naties (VN) waar beide landen aan zijn verbonden.

Uiteindelijk zal een rechter in Colombia moeten beslissen over de uitlevering. Daarnaast hangt het ook af van wat R. zelf wil. Als hij instemt met de uitlevering, kan het snel gaan. Zo niet, dan kan hij tegen een eventuele uitleveringsbeslissing in hoger beroep gaan.

Of Colombia overweegt R. het land uit te zetten als ongewenste vreemdeling, weet het OM niet. Dit gebeurde wel met Ridouan T. na zijn aanhouding in december in Dubai. Hij werd overgebracht en zit sindsdien vast in de Extra Beveiligde Instelling (EBI) in Vught.

Rechtszaak gaat volgende week weer verder

Beide mannen worden verdacht van het opdracht geven tot meerdere moorden en pogingen daartoe. De verdenkingen tegen R. zullen op 27 en 28 februari worden besproken als het Marengo-proces weer verdergaat.

In het geval van T. zal op 6 maart een inleidende zitting plaatsvinden. Zijn advocaat Inez Weski liet eerder nog weten dat haar cliënt daarbij aanwezig zal zijn, maar zei woensdag dat dit niet langer het geval is.