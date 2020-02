De carnavalsoptocht in Eindhoven gaat zaterdag niet door omdat er harde windstoten worden verwacht, zo heeft de Federatie Eindhovens Carnaval vrijdag besloten in overleg met hulpdiensten, de gemeente Eindhoven en andere betrokken partijen.

De organisatie wil voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Er bestaat een risico dat grote carnavalswagens omver worden geblazen door de harde wind.

"Op basis van de huidige voorspellingen is dit de enige juiste keuze. De beslissing uitstellen is niet in het belang van de deelnemers van de optocht", is te lezen in een verklaring. Het is nog niet bekend of de optocht op een ander moment alsnog plaatsvindt.

Het gaat zaterdag met windkracht 5 tot 6 stevig waaien. De windstoten kunnen snelheden tot 75 kilometer per uur bereiken.