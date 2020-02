Het Limburgse treinstation Klimmen-Ransdaal is onder de Nederlandse reizigers het populairst. Het station Delft heeft het meest aan populariteit gewonnen, meldt de NS vrijdag op basis van de Stationsbelevingsmonitor 2019.

Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau I&O Research. In totaal werd 150.000 reizigers naar hun tevredenheid over Nederlandse treinstations gevraagd.

Het station Klimmen-Ransdaal is gebouwd in 1913 en is een rijksmonument. 97 procent van de ondervraagde gebruikers geeft het station het rapportcijfer 7 of hoger. Op een gedeelde tweede plaats staan de stations Houthem-St. Gerlach (Limburg) en Mantgum (Friesland). Onder de centraal stations doen vooral Arnhem Centraal en Rotterdam Centraal het goed met tevredenheidspercentages van 93 procent.

Het vernieuwde station in Delft ging in 2015 open. In 2014 was 40 procent tevreden over het station en in 2019 steeg dit percentage tot 92 procent. Het station waar Nederlandse reizigers het minst over te spreken zijn, is station Lage Zwaluwe (Noord-Brabant). Slechts 27 procent van de ondervraagden gaf het station een 7 of hoger als rapportcijfer.