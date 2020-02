39 Nederlands die vastzaten op het cruiseschip Westerdam zijn vrijdagochtend om 6.30 uur aangekomen op Schiphol, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken in gesprek met NU.nl. Rederij Holland America Line (HAL) had een chartervlucht voor 268 opvarenden van het schip georganiseerd.

Alle passagiers zijn negatief getest op het COVID-19-virus, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan NU.nl. Zij dragen volgens HAL allemaal een bewijs van het Cambodjaanse ministerie van Volksgezondheid om dat aan te tonen. Gezondheidsorganisatie WHO heeft de tests goedgekeurd.

Op Schiphol worden de Nederlanders ontvangen door personeel van de GGD, meldt een woordvoerder van GGD Kennemerland. Hierna gaan zij naar hun eindbestemming en zal er geen sprake zijn van een quarantaineperiode. Wel zal de lokale GGD contact met hen opnemen over hun situatie, of krijgen ze het verzoek zelf de GGD te contacteren.

De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft GGD-afdelingen in het hele land geïnformeerd over welke reizigers aan boord zijn.

HAL zal ook op Schiphol aanwezig zijn, om eigen personeel en niet-Nederlandse passagiers te ontvangen. Zij krijgen dan hulp om thuis te komen, of HAL regelt een tijdelijk onderkomen voor hen.

Vliegtuig zou aanvankelijk in Turkije landen

De passagiers zouden aanvankelijk in Istanboel landen, maar toen het toestel al onderweg was, hielden Turkse autoriteiten de landing tegen. Na overleg tussen HAL en de Nederlandse overheid is besloten om door te vliegen naar Schiphol. Tussentijds is er bijgetankt in Karachi, de grootste stad van Pakistan.

Het schip Westerdam, met 1.455 passagiers onder wie 91 Nederlanders aan boord, was twee weken lang op zoek naar een haven en kreeg van vijf landen geen toestemming om af te meren. Dit was uit angst voor het coronavirus, maar op dat moment was nog niet bekend dat er een besmetting was.

Uiteindelijk konden de passagiers van boord in Cambodja. Enkele dagen nadat honderden passagiers het schip hadden verlaten, werd duidelijk dat toch iemand besmet was: een 83-jarige vrouw uit de Verenigde Staten.