De korpsleiding van de landelijke politie ziet dat er keihard wordt gewerkt aan het oplossen van de problemen met het communicatiesysteem C2000 en dat er genoeg alternatieven zijn. De politievakbond ACP zei eerder donderdag dat er grote problemen zijn met de nieuwe versie van het systeem van de hulpdiensten dat drie weken geleden operationeel werd, zo meldde RTL Nieuws. Zo zouden agenten de meldkamer niet meer kunnen bereiken.

De korpsleiding laat via een woordvoerder weten dat het systeem op sommige plekken prima functioneert, maar dat het op andere plekken haperingen vertoont.

"Bij de meeste eenheden gaat het goed", zegt ze. "Alleen bij de eenheden Oost-Nederland, Zeeland-West-Brabant en Rotterdam hebben we meldingen gekregen dat het systeem soms uitvalt."

Het vernieuwde C2000 is in de nacht van 27 op 28 januari van start gegaan en is een update van het netwerk dat sinds 2004 bestaat. Het door derden niet af te luisteren mobiele communicatiesysteem wordt gebruikt door onder meer politie, brandweer, ambulancediensten, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en diverse defensiediensten. C2000 valt onder de vitale infrastructuur van Nederland.

Diverse alternatieven, zoals een speciale app

Sinds de update zou het bereik van het netwerk slechter zijn dan voorheen. Het is een kwestie van tijd voordat er doden of gewonden vallen, zo stelt de politievakbond.

Agenten kunnen de meldkamer niet bereiken om assistentie te vragen en moeten soms zelf 112 bellen. ACP zou al honderden meldingen binnen hebben gekregen van agenten die problemen hadden.

De woordvoerder van de korpsleiding herkent zich niet in de uitspraken van het ACP dat er doden kunnen vallen. "We blijven de veiligheid van onze mensen en de burgers waarborgen. Agenten kunnen terugvallen op alternatieve systemen om contact met de meldkamer te krijgen. Zo is er een speciale app geïntroduceerd die tijdens de overgangsfase als back-up gebruikt kan worden."

Aanloopproblemen

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid spreekt tegen RTL Nieuws van aanloopproblemen. "Er zijn problemen, dat ga ik ook niet ontkennen en die moeten we ook zo snel mogelijk verhelpen." Het C2000-project valt officieel onder het ministerie van Veiligheid en Justitie, dus de korpsleiding staat achter de reactie van Grapperhaus.

Dag en nacht staat een team van experts klaar, er is afgesproken om alle problemen voor 27 maart de wereld uit te werken. De woordvoerder kan echter geen garanties geven.

"Ik zie dat er keihard wordt gewerkt om de problemen op te lossen", zegt de woordvoerder. "Maar als je op straat staat en het functioneert niet, dan is dat jouw werkelijkheid. Gelukkig kun je dan terugvallen op andere alternatieven." Ze snapt dat de bonden zeggen dat het niet snel genoeg gaat. "Zij komen op voor hun mensen. Onze mensen zijn ons goud, die doen het werk."