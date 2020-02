De 57-jarige Roël T., verdachte in het Caloh Wagoh-proces, is vrijdag vrijgelaten omdat het Openbaar Ministerie verdenkingen tegen de man niet duidelijk kon maken, meldt RTV Utrecht.

T. zat pas sinds december vast en wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Justin J. T. Hij werd in januari 2017 om het leven gebracht.

J.T. heeft volgens het OM een rol gespeeld bij de vergismoord op Hakim Changachi, en wilde na de mislukking vermoedelijk niet meer betrokken zijn bij het plan om het daadwerkelijke doelwit Khalid H. te liquideren. Het OM denkt dat J.T. is gedood omdat hij te veel wist.

In het Caloh Wagoh-proces staan zestien kopstukken en leden van de gelijknamige motorclub terecht, die verdacht worden van het plegen van moorden voor diverse opdrachtgevers. Het merendeel van de opdrachten zou afkomstig zijn van Ridouan T., die in het Marengo-proces wordt vervolgd, maar in het Caloh Wagoh-proces nog buiten schot blijft.