Het Openbaar Ministerie heeft 3,5 jaar cel geëist tegen een man die tussen 2007 en 2017 ongeveer 1,8 miljoen euro verduisterde van de stichting waarvoor hij bestuurder was. Het geld was bedoeld om de Zuid-Afrikaanse bevolking te helpen en huizen voor hen te bouwen.

In plaats daarvan gebruikte de man het geld om de wereld rond te reizen. De verdachte bezocht onder meer Chili, Argentinië, Zuid-Afrika, Kenia, Tanzania, het Verenigd Koninkrijk en Bonaire, aldus het OM in een verklaring. "De man zou zijn doorgegaan als hij niet was aangehouden."

Een van de vergrijpen die het OM hem aanrekent, is het 'verkopen' van zijn eigen huis aan de stichting. De koopsom werd snel overgemaakt, maar de documenten van de verkoop bleken vervalst waardoor hijzelf eigenaar bleef van de woning.

De man kwam gemakkelijk met zijn daden weg, omdat hij de enige bestuurder was bij de stichting en er geen raad van toezicht aanwezig was. Ook kon hij als enige de bankrekeningen beheren, waar met enige regelmaat enorme schenkingen op binnenkwamen van meerdere woningcorporaties, schrijft het OM.

Met het geld financierde de verdachte ook vele privé-uitgaven, aldus het OM. Zo zou een dure Mercedes zijn aangeschaft, hielp hij zijn zoon met een huwelijksfeest en kreeg hij bij zijn huis in Bonaire de beschikking over een jetski.

Man viel door de mand bij huiszoeking van FIOD

Een inval van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) in 2017 bracht de misdrijven aan het licht. In de rechtbank van Rotterdam werd duidelijk dat hij behalve witwassen en verduistering ook verdacht wordt van winkeldiefstal: de man zou in een doe-het-zelf-zaak onder meer een paar handschoenen en contactdozen hebben gestolen.

De uitspraak wordt verwacht op 5 maart. Als de rechter de eis van het OM overneemt, mag de man ook vijf jaar lang geen bestuurder meer zijn.