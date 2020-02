Het Mesdagfonds heeft in zijn stikstofberekening in tegenstelling tot het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ook niet-stikstofgevoelige gebieden meegenomen, zoals water. Dat zegt Coen Berends van het RIVM donderdag tegen NU.nl in een reactie op de stikstofcijfers van het Mesdagfonds.

Het Mesdagfonds meldde donderdag op basis van eigen onderzoek dat de boeren verantwoordelijk zijn voor 23 procent van de stikstofneerslag in beschermde natuurgebieden. Het RIVM hield de boeren verantwoordelijk voor 46 procent van de totale stikstofneerslag in Nederland.

"Het Mesdagfonds heeft alle Natura-2000 gebieden meegenomen, en wij kijken alleen naar de stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden", zegt Berends. Hij wijst daarbij bijvoorbeeld naar grote wateroppervlakten, die het Mesdagfonds wel heeft meegenomen, en het RIVM niet.

Hoewel het RIVM de gepresenteerde cijfers nog zorgvuldig moet bekijken, is dit volgens Berends waarschijnlijk de reden dat de percentages zo verschillen. "Die grote wateroppervlakten zijn namelijk geen stikstofgevoelige gebieden. Stikstof daalt neer op de bodem, dat heeft effect op planten die er groeien en dieren die daar leven. En op de wateroppervlakten groeit niks, dat spoelt weg."

Het Mesdagfonds, een belangenorganisatie voor melkveehouders, zette vorig jaar vraagtekens bij de uitkomst van de cijfers van het RIVM, en besloot daarom zelf een onderzoek op te zetten.

Het RIVM blijft erbij dat hun "metingen, modellen, berekeningen en rapporten robuust" zijn. "Ze worden jaarlijks getoetst in de (internationale) wetenschappelijke wereld. Dit wordt ook bevestigd door experts van buiten", aldus het RIVM.