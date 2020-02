Het Openbaar Ministerie en de politie gaan de gang van zaken rond de 112-meldingen na het steekincident bij een zorginstelling in Wageningen onderzoeken. Dat meldt de politie donderdag in een verklaring. Bij het steekincident vielen een dode en twee gewonden.

Volgens Omroep Gelderland hebben omwonenden drie keer 112 moeten bellen. Toen uiteindelijk een buurman rond 20.40 uur voor de derde keer het alarmnummer draaide, zou hij te horen hebben gekregen dat er "geen politieauto's beschikbaar waren".

De politie zegt nu deze beweringen te onderzoeken. "We nemen dit zeer serieus omdat mensen moeten kunnen rekenen op de politie als men in nood is. We zijn daarom een onderzoek gestart naar de professionaliteit van ons handelen," aldus de politie.

Het onderzoek zal worden verricht door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie Oost-Nederland. Ook de Rijksrecherche gaat de zaak binnenkort onderzoeken.

Twee gewonden inmiddels weer thuis

Het incident vond plaats in een zorginstelling aan de Morel in Wageningen. Het gaat om een instelling van de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW). Volgens de burgemeester van Wageningen, Geert van Rumund, maken de slachtoffers het "naar omstandigheden redelijk".

De burgemeester zegt de situatie erg te betreuren. "Er is veel aandacht en ondersteuning voor de slachtoffers, bewoners en medewerkers van de zorginstelling. Ook leven er vragen en zorgen bij de omwonenden, en daar hebben wij alle begrip voor. Daarom organiseren wij vandaag nog een bijeenkomst voor omwonenden", aldus Van Rumund in de persverklaring.