De Penitentiaire Inrichting Vught (PI Vught) neemt per direct extra beveiligingsmaatregelen, nadat daar de afgelopen tijd veel extra zware criminelen zijn vastgezet. Zo zijn onlangs Omar L., Dino Soerel en Ridouan T. overgeplaatst naar deze gevangenis, waardoor de risico's volgens de penitentiaire inrichting zijn toegenomen.

Om die risico's te beperken, nam de gevangenis eerder al zichtbare en onzichtbare maatregelen. Het ging om onder meer verscherpt toezicht in de omgeving en striktere protocollen bij een melding omtrent de gevangenis.

Vanaf donderdag zet de gevangenis ook een bewakingseenheid van de politie in. Deze speciale eenheid beveiligt gebouwen en locaties waarvoor een (verhoogde) dreiging geldt.

De tot levenslang veroordeelde L. ging in januari over naar de PI Vught, nadat zijn ontsnapping uit de gevangenis in Zutphen was verijdeld. Diezelfde maand werd ook Soerel overgeplaatst naar Vught, nadat hij geprobeerd had uit de gevangenis van Heerhugowaard te ontsnappen. Topcrimineel T. kwam in december in Vught te zitten na zijn arrestatie in Dubai.

Onder anderen Willem Holleeder en de moordenaar van Theo van Gogh, Mohammed B., zitten al langere tijd vast in de PI Vught.