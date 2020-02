Koning Willem-Alexander zal dit jaar voor het eerst niet aanwezig zijn bij de Koningsspelen op 17 april. Dat bevestigt een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) na berichtgeving van de NOS.

De koning is dit jaar niet aanwezig bij het evenement omdat hij de tachtigste verjaardag van zijn peettante Margrethe van Denemarken gaat vieren.

Volgens de RVD zal de koning op 15 april aanwezig zijn bij een galadiner op Paleis Christiansborg. Op 16 april staat een diner op Paleis Fredensborg gepland, waar ook prinses Beatrix bij aanwezig zal zijn. "De Koningsspelen zijn vroeg in de ochtend en de verplichtingen in Denemarken tot laat in de avond, dat is dus niet te combineren", aldus een woordvoerder van de RVD.

Tijdens de Koningsspelen worden door scholen verschillende sportactiviteiten georganiseerd. Voorafgaand aan de activiteiten wordt er feestelijk ontbeten. De eerste editie van de Koningsspelen vond plaats in 2013. Het doel van de organisatie was om basisschoolkinderen en hun ouders en/of verzorgers te laten zien hoe belangrijk een goed ontbijt en beweging zijn.