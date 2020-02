Bij het boerenprotest van woensdag zijn 106 bekeuringen uitgedeeld en zijn negen personen opgepakt, meldt de politie donderdag. Volgens de politie verliep het protest in Den Haag, waar de boeren met hun trekkers samenkwamen, "betrekkelijk rustig".

"De boeren en de politie bleken beter op elkaar ingespeeld dan tijdens eerdere boerenprotesten", aldus een woordvoerder van de politie. De overlast voor burgers was daardoor flink minder dan bij de vorige boerenprotesten.

Van tevoren was door de politie duidelijk gemaakt dat met trekkers over de snelwegen rijden niet mag. Deze boodschap is door organisator Farmers Defence Force (FDF) overgebracht aan de demonstrerende boeren. Dit zorgde er onder meer voor dat zowel de ochtend- als avondspits vrijwel probleemloos verliep.

Een kleine minderheid van de boeren hield zich niet aan de afspraken en ging met trekkers de auto- en snelwegen op. De politie heeft in heel het land in totaal 106 bekeuringen uitgedeeld. Ook zijn drie landbouwvoertuigen weggesleept en is er eentje in beslag genomen.

Daarnaast zijn negen personen opgepakt voor het niet voldoen aan de identificatieplicht, het afsteken van vuurwerk, gevaarlijk gedrag in het verkeer, het verstoren van de openbare orde, het niet voldoen aan een bevel, belediging en opruiing.

FDF spreekt van 'perfect verlopen demonstratie'

FDF-woordvoerder Jeroen van Maanen sprak na afloop van een "perfect verlopen demonstratie". Volgens hem waren er weinig tot geen ongeregeldheden en werden burgers zo min mogelijk gehinderd.

Ongeveer een paar duizend boeren waren woensdag aanwezig bij het protest bij de Koekamp in het centrum van Den Haag. Zij voerden net als bij eerdere boerenprotesten actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet.