Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag in de zaak tegen Jerry M. twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk, geëist voor aanranding van en ontuchtige handelingen bij minderjarige meisjes die aan zijn zorg als atletiektrainer waren toevertrouwd.

De man zou volgens de officier van justitie "verwoestend" en "beschadigend" te werk zijn gegaan. De slachtoffers ondervinden nog steeds psychische klachten.

Naast een celstraf zou de man volgens het OM ook een meldplicht moeten krijgen bij de reclassering, ambulante hulpverlening moeten ondergaan en daarnaast een contactverbod en beroepsverbod opgelegd moeten krijgen.

De 59-jarige man is volgens het OM schuldig aan vier tussen 2000 en 2009 gepleegde zedendelicten. M. zei in de rechtbank van Dordrecht onschuldig te zijn.

Misbruik zou tijdens trainingskampen hebben plaatsgevonden

Volgens de officier van justitie maakte M. zich tijdens een trainingskamp in Spanje in 2006 schuldig aan een grensoverschrijdende massage bij een destijds veertienjarig meisje. Dat het slachtoffer in Nederland direct aan drie personen vertelde wat er gebeurd was en anderen hebben verklaard dat M. ook hen heeft gemasseerd en daarbij te ver is gegaan, geldt volgens de officier als steunbewijs.

Ook voor de verdenking dat hij een tweede slachtoffer onder dwang heeft getongzoend, ziet het OM voldoende bewijs, net als voor het ongewild aanraken van haar bil. M. ontkent dit, maar gaf donderdag op de zitting toe dat hij lingerie had gekocht voor het meisje. Volgens de officier stuurde hij daarna sms-berichten met de opmerking dat hij haar daar graag in zou zien.

M. wordt eveneens schuldig bevonden aan ontuchtige handelingen bij twee zusjes. Dit gebeurde tijdens het oefenen van een startpositie voor het hardlopen.

Eerdere verklaringen dienen als schakelbewijs

De officier maakte duidelijk dat soortgelijke verklaringen van andere slachtoffers als "schakelbewijs" dienen. "Hieruit is af te leiden dat er sprake is van een specifiek gedragspatroon waarin hij soortgelijke handelingen uitvoert."

M. moest in 2018 al voor het Instituut Sportrechtspraak (ISR) verschijnen op verdenking van misbruik van meisjes in de periode van 1982 tot mei 2017. Hij bekende deze zaken en werd geroyeerd.

Deze bekentenis en verhalen hierover in de media waren aanleiding voor een strafrechtelijk onderzoek, dat in vier gevallen tot vervolging leidde. Veel andere zaken zijn verjaard.

Volgens zijn advocaat heeft M. het misbruik destijds toegegeven om "ervanaf te zijn". "Hij wilde daarna een nieuwe start maken en toch al vertrekken uit de atletiekwereld", aldus de raadsman.

Volgens hem moet zijn cliënt in deze zaak volledig worden vrijgesproken, omdat er los van de verklaringen geen bewijs is voor ontuchtige handelingen.

De rechtbank doet op 5 maart om 13.00 uur uitspraak.