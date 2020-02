Het aantal jongeren dat bij Halt een zogeheten leerstraf krijgt, is in 2019 gestegen met 11 procent. Onder meer relatief zwaardere zaken belanden vaker bij het bureau.

In 2019 gingen ongeveer zeventienhonderd meer jongeren naar Halt dan het jaar daarvoor. Het aantal steeg van 14.419 in 2018 naar 16.088 in 2019. De drie jaar daarvoor daalde het aantal jongeren dat naar Halt werd verwezen.

Politie, het Openbaar Ministerie (OM), bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) en leerplichtambtenaren kunnen jongeren tussen de twaalf en achttien jaar naar Halt verwijzen voor vergrijpen als bijvoorbeeld schoolverzuim of winkeldiefstal.

"Een van de voordelen van een Halt-straf is de snelheid waarmee we een zaak kunnen oppakken en dat wanneer jongeren het goed afronden, ze geen strafblad krijgen", zegt Halt-woordvoerder Eveline Huisman in gesprek met NU.nl.

Halt-straffen moeten ervoor zorgen dat jongeren niet opnieuw de fout in gaan, onder meer door middel van gesprekken en een werkstraf. Soms volgen er gesprekken tussen daders en slachtoffers en moet er schade vergoed worden.

Halt krijgt steeds vaker zwaardere zaken

Halt verklaart de stijging onder andere doordat er meer boa's ingezet worden. Die kunnen dankzij afspraken met het OM en de politie soms direct jongeren doorverwijzen naar Halt, bijvoorbeeld voor openbaar dronkenschap en drankbezit.

Ook belanden er vaker zwaardere delicten bij Halt. Dat aantal verdubbelde in de afgelopen zes jaar zelfs. Het gaat onder meer om jongeren die voor het eerst gepakt worden voor lichtere mishandelingen, bedreigingen en sexting

'Vertrouwen in Halt gestegen'

Politie en Justitie komen steeds vaker bij Halt uit, zegt Huisman. Dat komt onder andere door de zogeheten ZSM-aanpak die in 2012 is ingevoerd. ZSM staat voor Zorgvuldig, Snel en Op Maat.

Op verschillende locaties zitten voor deze ZSM-aanpak Openbaar Ministerie, Kinderbescherming en reclassering bij elkaar aan tafel om snel en passend te reageren op veelvoorkomende criminaliteit.

"Sinds we daar meer bekend zijn geworden, weten ze ons eerder te vinden", aldus Huisman. "We leveren goed werk, jongeren leren van een Halt-straf en we zijn snel."

Die snelheid is volgens Huisman van belang: "Jongeren hebben een korte spanningsboog. Wij willen met ze om tafel zodra ze iets gedaan hebben, zodat ze goed weten wat de aanleiding is. Als ze maanden later voor de rechter moeten komen, dan is het alweer weggezakt."

Jeugdcriminaliteit nam toe

Afgelopen jaar nam het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven met 4 procent toe. De politie maakt zich zorgen over de toename van jonge daders.

Politiechef Erik Akerboom benadrukte de noodzaak voor een preventieve aanpak bij het bekendmaken van de cijfers. Ouders, scholen, gemeenten en de politie moeten de problemen volgens hem samen aanpakken.