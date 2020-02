Atletiektrainer Jerry M., die donderdag terechtstaat voor zedenmisdrijven, heeft donderdag in de rechtbank ontkend dat hij minderjarige meisjes heeft misbruikt. Hij zag er geen kwaad in dat hij lingerie voor ze kocht en samen met ze in één bed sliep.

De 59-jarige man wordt vervolgd voor vier tussen 2000 en 2009 gepleegde zedendelicten. Het ging om seksuele handelingen bij destijds minderjarige meisjes die aan zijn zorg waren toevertrouwd.

In april 2006 zou M. tijdens een trainingsstage in Lloret de Mar in Spanje de borsten van een veertienjarig meisje hebben gemasseerd. Dat gebeurde in het tweepersoonsbed waar de twee samen in sliepen, terwijl het meisje geen bovenkleding aanhad.

M. ontkent het misbruik. Hij zegt zelf dat hij wel haar rug, schouders en borstspieren heeft gemasseerd: "Ik wilde haar van haar klachten afhelpen." Dat de twee samen in een bed sliepen, was volgens M. zonder bijbedoelingen.

M. kocht lingerie voor pupil

Een ander slachtoffer zegt dat M. haar tijdens een trainingsstage in Frankrijk en in Rotterdam gedwongen heeft met hem te tongzoenen. Ook zou hij tijdens een wandeling in Scheveningen een hand op haar bil hebben gelegd.

Ook dit wordt ontkend. "Ik heb haar niet gezoend", herhaalde M. enkele malen. "In Scheveningen ben ik nooit geweest." Hij gaf wel toe dat hij lingerie voor het meisje had gekocht, maar dat deed hij naar eigen zeggen ook zonder bijbedoelingen: "Dat vond ik leuk."

Twee zusjes zeggen dat M. ze op een dusdanige manier van achteren heeft vastgepakt dat ze zijn geslachtsdeel konden voelen. Dat zou zijn gebeurd tijdens een training waarbij ze de startpositie voor hardlopen oefenden. M. zegt dat er geen sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Dat hij ze stevig vasthield, "hoorde erbij".

Voor alle verdenkingen zijn ook ondersteunende verklaringen van teamgenoten van de slachtoffers.

Zaak aan het rollen na berichtgeving in de media

Het onderzoek naar M. werd opgestart nadat De Telegraaf in januari vorig jaar berichtte dat M. tussen 1982 en mei 2017 diverse meisjes van elf tot achttien jaar misbruikte, bij meerdere sportclubs.

M. moest op basis van deze verdenkingen voor het Instituut Sportrechtspraak (ISR) verschijnen en bekende toen al zijn daden.

Omdat in veel van deze zaken sprake is van verjaring, wordt M. uiteindelijk vervolgd voor vier gevallen van misbruik. Deze meisjes deden in 2019 aangifte, veelal omdat ze erachter kwamen dat ze niet de enige waren.