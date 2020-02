Na een steekincident in een zorginstelling in Wageningen, waarbij woensdag één dode viel en meerdere mensen gewond raakten, hebben omwonenden drie keer 112 moeten bellen. Uiteindelijk zou een buurman te horen hebben gekregen dat er geen politieauto's beschikbaar waren, meldt Omroep Gelderland donderdag.

Het steekincident vond plaats in een zorginstelling aan de Morel in Wageningen, het gaat om een instelling van de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW). Wat er precies is gebeurd, is volgens de politie nog niet duidelijk.

Volgens Omroep Gelderland hoorden omwonenden woensdagavond geschreeuw uit het naastgelegen pand. Rond 20.20 uur zouden zij het alarmnummer hebben gebeld. Omdat de politie tien minuten later nog niet gearriveerd was, belden ze nog een keer. Volgens de Gelderse omroep belde een buurman uiteindelijk om 20.40 uur nog een keer.

"Ik kreeg te horen dat ik doorverbonden werd met de politie in Wageningen. Daarna kreeg ik iemand aan de lijn en die zei: 'We hebben geen politieauto's beschikbaar'", vertelt de man in gesprek met Omroep Gelderland.

De politie kon donderdagochtend niet bevestigen dat de 112-meldingen inderdaad zo zijn afgehandeld en dat er geen politieauto's beschikbaar zouden zijn geweest op het moment van de meldingen. Een woordvoerder van de RIBW laat aan NU.nl weten donderdagmiddag met een verklaring te komen.