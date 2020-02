Het wordt donderdag een regenachtige dag, met een vrij krachtige tot stormachtige zuidwestenwind.

In de middag stijgt het kwik tot 10 graden.

In de avond trekt er een intensief regengebied over Nederland, wat gepaard kan gaan met zware windstoten. Later klaart het op.

In de nacht van donderdag op vrijdag kan het fris worden.