Het tekort aan psychisch deskundigen zorgde er vorig jaar voor dat in ruim tweehonderd zaken geen rapport is gemaakt van de psychische gesteldheid van de verdachte, meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdagavond aan RTL Nieuws. Dat is 7 procent van alle binnengekomen zaken.

Zowel de rechter als het OM kan een dergelijk rapport opvragen, waarna bevindingen meewegen in het uiteindelijke oordeel. In alle zaken waarin het rapport nog niet is opgesteld, zitten de verdachten nog vast. Het OM hoopt hen dit jaar te onderzoeken.

Dinsdag werd wél een man vrijgelaten omdat een psychiatrische rapportage niet op tijd geleverd was. In de Haagse rechtbank werd de verdachte vervolgd voor mishandeling en bedreiging van familieleden, maar door het ontbreken van een rapport kon hem geen maatregel of straf opgelegd worden.

Zijn advocaat vertelt in gesprek met RTL Nieuws dat de man wel behandeld wilde worden aan zijn geestelijke problemen.

Sinds 2012 zijn ruim tweehonderd psychiaters en psychologen vertrokken bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), het instituut dat gevraagd wordt om rapporten op te stellen. Bij het NIFP werken nu nog zo'n vierhonderd deskundigen die aan de wens van het OM kunnen voldoen.