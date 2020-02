In de laatste twee maanden van 2019 zijn tientallen zwangere vrouwen verdwenen uit Nederlandse asielzoekerscentra. Mogelijk zijn de vrouwen slachtoffer geworden van mensenhandel, zegt het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) in een memo die woensdag in handen is gekomen van Argos en NRC.

Het gaat om de plotselinge verdwijning van 25 zwangere West-Afrikaanse vrouwen, het merendeel afkomstig uit Nigeria. Uit de memo van het EMM blijkt dat het centrum het onlogisch vindt dat de vrouwen uit zichzelf uit de opvanglocaties zouden zijn vertrokken.

"Zij verdwijnen voordat zij bevallen zijn of hun asielprocedure is afgerond. Dit is niet logisch omdat zij hier immers legaal verblijven (…), een verblijfadres hebben en toegang hebben tot alle medische zorg en kraamzorg die nodig is", aldus de memo. Het EMM is ernstig bezorgd over het lot van de vrouwen en ongeboren baby's en is bang dat ze in de handen van mensenhandelaren zijn gevallen.

Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vertelt tegen NRC dat de meeste zwangere vrouwen zijn verdwenen uit opvangcentra in het noorden van het land. Asielzoekerscentra (azc's) zijn niet gesloten en inwoners van de opvang kunnen deze gewoon verlaten.

Uit onderzoek van Argos blijkt dat er ook in januari van dit jaar West-Afrikaanse vrouwen uit azc's zijn verdwenen, onder wie ook minderjarigen en vrouwen met pasgeboren baby's. Het EMM is bang dat de vrouwen en kinderen wellicht slachtoffer zijn geworden van illegale adoptie.

Volgens Lost in Europe, een internationaal journalistencollectief, liepen er de afgelopen tien jaar zeker 2.500 kinderen weg uit asielzoekerscentra. Een deel van hen gaat naar familie in binnen- of buitenland, een ander deel valt mogelijk in verkeerde handen.