Pedofiel Nelson M. uit Lelystad is dinsdagochtend gearresteerd omdat agenten kinderporno bij hem thuis hebben gevonden, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie woensdagavond aan NU.nl.

De huiszoeking is gedaan in het kader van het strafrechtelijk onderzoek naar de mogelijke voortzetting van verboden pedofielenvereniging Martijn. Eerder werden al twee verdachten aangehouden, een 75-jarige man uit Haarlem en een 32-jarige man uit Hengelo.

Pedofielenvereniging Martijn werd in 2014 verboden omdat de organisatie seksueel contact tussen kinderen en volwassenen bagatelliseerde, wat volgens de hoge Raad in strijd is met de openbare orde.

M. onder vuur na uitspraken in televisieprogramma

M. raakte begin vorige week in opspraak toen hij in het televisieprogramma Danny op Straat zei dat hij seks met een drie- of vierjarig kind heel normaal vindt, mits het kind instemt. Ook wilde hij een politieke partij oprichten om seks met kinderen legaal te maken.

De uitzending zorgde voor vele woedende reacties en men dreigde om M. op te zoeken in Lelystad. De politie bevestigt dat er een "opstootje is geweest uit onvrede over een bewoner", maar kan niet bevestigen of de woede op M. gericht was.

Het OM legt uit dat de uitzending "niets te maken heeft" met de huidige arrestatie. "Op basis van het gevonden materiaal is M. aangehouden", aldus woordvoerder Wim de Bruin. Nelson M. wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.