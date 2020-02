Zes Rotterdamse jongeren in de leeftijd van zestien tot achttien jaar zijn woensdag opgepakt door de politie voor mogelijke betrokkenheid bij het neersteken van een zeventienjarige plaatsgenoot. Het incident gebeurde medio januari, maar aanvankelijk was de politie geen verdachten op het spoor.

Het slachtoffer raakte zwaargewond maar wist met behulp van een vriend een ziekenhuis te bereiken, waar hij geopereerd is aan zijn verwondingen. Het is niet duidelijk hoe hij er momenteel aan toe is.

Op 22 januari brak op de Pleinweg in Rotterdam tussen het slachtoffer en de groep tieners ruzie uit, waarbij rake klappen werden uitgedeeld aan de zeventienjarige. Toen de jongen wilde weglopen, werd hij met een mes in zijn rug gestoken, aldus de politie.

De politie deed een getuigenoproep en verrichte buurtonderzoek, maar kreeg de verdachten in het vizier dankzij camerabeelden. De verdachten werden in hun woningen opgepakt, een enkeling werd op school gearresteerd. De politie sluit niet uit dat de komende tijd meer arrestaties in de zaak worden verricht.

In een verklaring veroordeelt de politie de "toename van het aantal in beslag genomen messen bij de jeugd". Agenten maken zich zorgen over de groeiende hoeveelheid jongeren die in openbare ruimtes wapens draagt.