Jos van Kemenade, minister van Staat en oud-minister van de PvdA, is woensdag op 82-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt een woordvoerder van de PvdA naar aanleiding van berichtgeving van diverse andere media.

Van Kemenade werd in 2002 benoemd tot minister van staat, een eretitel voor politici die geen publieke functie meer vervullen.

De oud-politicus was onder meer bekend door zijn functie als minister van Onderwijs en Wetenschappen van 1973 tot 1977. Daarnaast is Van Kemenade actief geweest als Tweede Kamerlid en fractiesecretaris.

In de periode van 1988-1992 was Van Kemenade burgemeester van Eindhoven. Na 1992 was hij actief als commissaris van de koningin in Noord-Holland, tot zijn pensioen in 2002.

Nelleke Vedelaar, voorzitter van de PvdA, roemt Van Kemenade om zijn grote bijdrage aan de Nederlandse samenleving. "Onderwijs was voor hem dé manier om elk kind een eigen plek in de wereld te geven. Zijn naam zal voor altijd verbonden blijven aan de gedachte van de middenschool, waar elk kind de zo vaak besproken gelijke kansen kan pakken. We gaan hem ontzettend missen. Mijn gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden."