In 2019 vielen negen doden en drie zwaargewonden bij spooroverwegen. Dat zijn vijf sterfgevallen minder dan in 2018: toen kwamen veertien mensen om het leven bij kruispunten. Toch blijft ProRail wijzen op de gevaren van roekeloos gedrag op overwegen.

Er waren in 2019 wel meer aanrijdingen met treinen op overwegen: 42 ten opzichte van 31 in 2018.

ProRail zegt dat het op toezichtcamera's ziet dat auto's, brommers, fietsers en voetgangers nog te vaak even willen oversteken als de spoorbomen al gesloten zijn.

Dat 'slalommen' leidt tot levensgevaarlijke situaties. Van de negen doden in 2019 kwamen er zes om het leven doordat zij langs de neerdalende spoorbomen slalomden.

"Bewaar je slalomgedrag voor de piste en blijf gewoon wachten als de lichten beginnen te knipperen en de bellen gaan rinkelen", aldus een woordvoerder van ProRail.

Groot deel van de overwegen is beveiligd met spoorbomen

In Nederland zijn ruim 2.100 openbare spooroverwegen. Een groot deel van die overwegen is inmiddels beveiligd met spoorbomen. De komende jaren wil ProRail alle onbeveiligde overwegen opheffen of beveiligen.

In 2018 concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat gemiddeld elf mensen per jaar overlijden bij ongelukken op spoorwegovergangen. Dat is volgens de OVV onacceptabel.

"Overwegen passen niet in ons toekomstbeeld. ProRail wil daarom het aantal overwegen verder terugdringen door ze op te heffen en waar het kan, ze te vervangen door een tunnel of een brug. En door mensen te blijven vertellen hoe ze veilig kunnen oversteken", vertelt Anne Zwiers, directeur overwegen bij ProRail.