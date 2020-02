De boerenprotestactie woensdag tegen het stikstofbeleid van het kabinet in Den Haag is enigszins grimmig geëindigd. De politie hield honderden boeren tegen toen zij na afloop van de demonstratie op de Koekamp een "ludieke actie" van plan waren bij het ministerie van landbouwminister Carola Schouten.

Organisator Farmers Defence Force had voorafgaand zowel Schouten als premier Mark Rutte uitgenodigd om tekst en uitleg te geven, maar zoals verwacht kwamen zij niet.

"Als Schouten niet naar ons wil komen, dan gaan wij wel naar haar toe", zei FDF-voorman Marc van den Oever aan het eind van de demonstratie. Vervolgens vroeg hij actievoerders om een FDF-sticker te pakken bij het podium en gezamenlijk naar het ministerie, circa 300 meter verderop, te lopen.

Agenten van de Mobiele Eenheid (ME) voorkwamen echter dat het zover kwam en hielden de menigte halverwege tegen. Even was sprake van een grimmige situatie en de agrariërs scandeerden "boeren, boeren". Nadat zowel de ME als FDF actievoerders opriepen de boel niet te laten escaleren, keerde iedereen terug naar zijn of haar trekker om vervolgens huiswaarts te keren.

De ME hield honderden boeren tegen op het kruispunt vlak voor het ministerie.

Ogenschijnlijk een paar duizend boeren aanwezig

Met op het oog een paar duizend boeren waren er wel minder demonstranten aanwezig dan bij eerdere boerenprotesten. Volgens de organisatie ging het echter om zo'n twintigduizend boeren, van wie er circa tienduizend met de trekker naar Den Haag zouden zijn gekomen.

FDF-woordvoerder Jeroen van Maanen sprak na afloop van een "perfect verlopen demonstratie". Volgens hem waren er weinig tot geen ongeregeldheden werden burgers zo min mogelijk gehinderd.

Het statement, dat het stikstofbeleid onredelijk hard de boeren treft, is volgens Van Maanen goed overgekomen. "Daarnaast hebben we met succes de aandacht gevestigd op de nieuwe stikstofberekening van het Mesdag Zuivelfonds, die morgen (donderdag, red.) gepubliceerd wordt."

Boeren hadden hun trekkers rondom het podium geparkeerd. (Foto: Pro Shots)

FDF laat boeren kiezen tussen CDA en Forum

Tijdens het officiële programma, getiteld Het is vijf voor twaalf, kwamen verschillende sprekers uit de agrarische sector en politiek aan het woord. Regelmatig reageerde het publiek met gejuich of door te claxonneren met de trekkers, die langs de rand van het veld opgesteld stonden.

FDF had ook politici uitgenodigd van het CDA en Forum Voor Democratie (FVD). Oftewel de 'oude boerenpartij' en wellicht de 'nieuwe boerenpartij', wilde de organisatie hiermee duidelijk maken. Namens FVD waren zowel Thierry Baudet als Theo Hiddema aanwezig.

"Onze Prins Carnaval Geert Wilders", had volgens Van Maanen "ook wel zin om op het podium te springen", maar de PVV-leider was niet uitgenodigd. "Laat hem het eerst maar wat beter gaan doen voor de landbouw", riep hij.

Hagenaren zijn inmiddels gewend geraakt aan trekkers in hun stad. (Foto: Pro Shots)

Trekkers gingen zoals afspraak niet Malieveld op

FDF had actievoerders vooraf opgedragen om niet op het Malieveld te parkeren. De meesten zetten hun machines naast het Malieveld of op nabijgelegen asfalt- en groenstroken.

Het gemanoeuvreer van de trekkers in het smalle gebied zorgde af en toe voor chaotische situaties, maar verliep verder probleemloos. Omdat de voertuigen de trambaan blokkeerden, raakte het tramverkeer enige tijd ontregeld.

De eerste agrariërs arriveerden woensdag in alle vroegte in de Hofstad. De politie had met FDF afgesproken dat de boeren niet met trekkers over de snelweg mochten rijden en daarom ging de route grotendeels over B-wegen.

Overigens lieten de boeren zich maandagavond al even zien door tijdens een onaangekondigde protestactie enige tijd de ingang van het Binnenhof te blokkeren van het Binnenhof. Tot ongeregeldheden kwam dit niet.

Boeren waren woensdagochtend al vroeg aanwezig in Den Haag.