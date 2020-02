Kroongetuige Tony de G. heeft in het proces tegen leden van Caloh Wagoh verklaard dat Delano R. zich met een moord aan Ridouan T. moest bewijzen, maakt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag tijdens een inleidende zitting in de rechtbank bekend.

Het gaat om de liquidatie van Justin J.T. in Utrecht in 2017. Het OM gaat ervan uit dat de 25-jarige man een rol heeft gespeeld bij de vergismoord op Hakim Changachi in januari 2017.

Toen J.T. duidelijk maakte dat hij na deze mislukking niet meer betrokken wilde zijn bij het plan om het daadwerkelijke doelwit Khalid H. alsnog te liquideren, werd hij vermoord. Waarschijnlijk omdat hij te veel wist.

Het OM gaat ervan uit dat de in Dubai aangehouden Ridouan T. de opdracht voor de moord heeft verstrekt aan Roël T., president van de Rotterdamse chapter van Caloh Wagoh. Die gaf het op zijn beurt door aan R. en "de samenwerking was een feit", aldus de officier van justitie op zitting.

Foto's van versleutelde gesprekken als hard bewijs

Volgens de officier is de samenwerking niet langer een vermoeden, maar staat dit vast. Het OM zegt hiervoor voldoende bewijs te hebben op basis van gesprekken toegeschreven aan R. en Ridouan T.

Zij zouden direct met elkaar in contact hebben gestaan met versleutelde telefoons en het gebruik van bijnamen.

Vooral de bijnamen die aan T. worden toegeschreven springen in het oog, zoals: 'enemy for all motherfucker', 'ticket to hell for all motherfuckers', 'angel of dark' en 'public enemy1'.

Deze berichten zijn teruggevonden op gegevensdragers van R., doordat hij er foto's van had gemaakt. R. verklaarde dit te hebben gedaan, omdat hij een documentaire over liquidaties wilde maken. NRC wist donderdag naar buiten te brengen dat R. bezig was met een programma voor RTL.

Verdachten zaak Caloh Wagoh aangevoerd (Foto: Joris Peters)

OM gaat uit van negen moordopdrachten

Het OM gaat er inmiddels van uit dat Ridouan T. negen moordopdrachten aan Caloh Wagoh heeft verstrekt. Die waren gericht tegen in totaal veertien personen. Drie mensen zouden daadwerkelijk geliquideerd zijn.

"Natuurlijk willen we Ridouan T. horen in dit proces, maar we willen niet dat deze zaak wordt samengevoegd met Marengo", aldus de officier verwijzend naar het onderzoek waar Ridouan T. in terechtstaat. Er is nog niet besloten of hij ook in de zaak wordt vervolgd.

In het onderzoek Eris gaat het inmiddels om elf moordopdrachten en vijf uitgevoerde liquidaties in ruim een half jaar tijd. Ook donderdag is er een inleidende zitting in deze zaak.