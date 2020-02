Weert gaat het asielzoekerscentrum in de gemeente sluiten zodra de huidige overeenkomst dit najaar afloopt. Het besluit is een tegenslag voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), dat juist vanwege het tekort aan opvanglocaties had aangedrongen op een verlenging van de afspraken.

Vanwege de overvolle asielzoekerscentra worden nu achttienhonderd noodopvangplekken voorbereid. Er wordt sinds eind vorig jaar naarstig gezocht naar meer reguliere opvangplekken, maar die zoektocht verloopt niet voorspoedig.

Het COA vangt momenteel bijna 28.000 asielzoekers op. Dat is meer dan in 2017, toen Nederland te maken had met de nasleep van de vluchtelingencrisis. De opvanglocaties zitten vol als gevolg van een iets grotere instroom van asielzoekers, oplopende wachttijden voor de behandeling van asielverzoeken en lange wachttijden voor statushouderswoningen.

Het college van burgemeester en wethouders laat weten begrip te hebben voor de situatie en het verzoek van het COA te begrijpen, maar wijst erop dat de gemeente "haar verantwoordelijk heeft genomen" en dat de overeenkomst zoals afgesproken na vijf jaar eindigt.

Het COA en Weert maakten in 2016 afspraken over de opvang van maximaal duizend asielzoekers in een voormalige kazerne. Het contract voor de opvanglocatie aan de Kazernelaan loopt op 15 september 2020 af. De asielzoekers die hier worden opgevangen, moeten daarna elders worden opgevangen.

In de komende twee jaar lopen de contracten van nog eens negen andere opvanglocaties af. Het COA wil ook deze overeenkomsten verlengen. Met het wegvallen van het asielzoekerscentrum in Weert stijgt het aantal nieuwe opvangplekken dat dit jaar nodig is naar zesduizend.