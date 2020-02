Ondanks de aangekondigde boerenprotesten is de ochtendspits woensdag grotendeels normaal verlopen. De meeste boeren hebben gehoor gegeven aan de oproep van de politie om niet over de snelweg te rijden. Hier en daar heeft de politie wel boetes uitgedeeld aan boeren die dat toch deden.

De ANWB en Rijkswaterstaat meldden dat er geen grote problemen op de Nederlandse wegen waren. Ook rondom Den Haag verliep de ochtendspits zoals gebruikelijk.

Een groep van zo'n vijftien tractoren kwam Den Haag wel via de A12 en de Utrechtsebaan binnen, meldt de politie Den Haag. Ook op de A1 bij Apeldoorn werd een boer van de weg gehaald. Volgens de politie staat ze in goed contact met de boeren. De boeren die met hun trekkers over de snelweg reden, zijn bekeurd. Een woordvoerder van de politie kon nog niet zeggen om hoeveel boetes het gaat.

Op de A12 ontstond ook kort een file doordat de politie aan het einde van de snelweg een rijstrook afsloot. Dit werd gedaan om het parkeren van tractoren langs de Benoordenhoutseweg in Den Haag in goede banen te leiden.

Volgens de ANWB stonden ook op de N-wegen geen files. Vanwege het verbod om over de snelwegen te rijden, was de verwachting dat het op de andere wegen juist drukker zou worden met tractoren. Dat leek tijdens de ochtendspits mee te vallen.

De boeren demonstreren woensdag opnieuw, omdat ze vinden dat de stikstofproblemen niet op de agrarische sector mogen worden afgeschoven. Ze willen dat de politiek naar alternatieven luistert.

Eerste boeren in Den Haag aangekomen

De eerste tractoren zijn inmiddels in Den Haag aangekomen. Defensie heeft enkele wegen met vrachtwagens geblokkeerd om te voorkomen dat de boeren naar het Binnenhof toe kunnen. Dinsdagavond stonden daar wel een aantal tractoren. Ook in de nacht van dinsdag op woensdag heeft de politie al enkele bestuurders aangehouden of bekeurd omdat zij toch op de snelweg reden.

De demonstratie in Den Haag vindt tussen 11.55 uur en 14.30 uur plaats in park Koekamp in Den Haag. De boeren mogen hun tractoren op wegen in de buurt van het Malieveld, op loopafstand van het park, parkeren.

De gemeente Den Haag adviseert mensen om niet met de auto in de stad te komen, maar in plaats daarvan met de fiets of het openbaar vervoer te reizen. Verwacht wordt dat het centrum nagenoeg onbereikbaar zal zijn.