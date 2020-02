De boeren geven woensdagochtend gehoor aan de opdracht van de politie om niet de snelweg op te gaan, waardoor het er volgens Rijkswaterstaat 'tractorvrij' is. Rijkswaterstaat verwacht dan ook een reguliere ochtendspits. Mogelijk kan het hagelen, maar dit zou 'minimale invloed' op het verkeer moeten hebben.

Naar verwachting trekken er woensdag weer duizenden boeren naar Den Haag om te demonstreren. Ze vinden dat de stikstofproblemen niet op de agrarische sector mag worden afgewenteld en ze willen dat de politiek luistert naar de alternatieven die de boerensector heeft bedacht.

In tegenstelling tot voorgaande protesten, mogen de boeren dit keer echter niet de snelweg op. 'Zo nu en dan zien we een tractor op de snelweg gaan, maar slechts voor heel even', aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag al enkele bestuurders aangehouden of bekeurd omdat zij alsnog de snelweg opgingen.

"Het is wel nog vroeg, dus het kan mogelijk nog toe gaan nemen", benadrukt Rijkswaterstaat. De demonstratie in Den Haag is gepland van 11.55 uur tot 14.30 uur.

Centrum Den Haag vrijwel onbereikbaar

De Gemeente Den Haag adviseert om in de stad met de fiets of het openbaar vervoer te reizen, omdat het centrum nagenoeg onbereikbaar zal zijn.

Defensie heeft bepaalde wegen met vrachtwagens geblokkeerd, om te voorkomen dat boeren bij het binnenhof kunnen komen. Dit gebeurde dinsdagavond wel, toen een aantal tractoren onaangekondigd op het Buitenhof kwam staan.