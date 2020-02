Goedemiddag, mijn naam is Leon Moleman en ik hou je deze middag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het boerenprotest in Den Haag.



- Boeren protesteren in Den Haag opnieuw tegen de stikstofmaatregelen.

- Sfeer is gemoedelijk, grote problemen in de ochtendspits bleven uit.

- Gemeente Den Haag houdt er rekening mee dat het centrum nagenoeg de hele dag onbereikbaar is.

- Het officiële programma van de boeren is ten einde.