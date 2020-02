Goedemiddag, mijn naam is Jiske van der Velden en ik hou je deze ochtend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het boerenprotest in Den Haag.



- Opnieuw zullen naar verwachting duizenden boeren naar Den Haag trekken om de protesteren tegen de stikstofmaatregelen.

- De boeren hebben aangekondigd deze keer niet met hun tractors de stad in te gaan of ermee de snelweg op te gaan.

- Desondanks verwacht de ANWB grote drukte op de wegen en ook de gemeente Den Haag houdt er rekening mee dat het centrum nagenoeg de hele dag onbereikbaar is.