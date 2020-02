Een groep boeren is dinsdagavond onaangekondigd met tractoren voor een ingang van het Binnenhof in Den Haag verschenen. Woensdagochtend zal er een gepland boerenprotest plaatsvinden naast het Malieveld.

De sfeer is gemoedelijk en er is geen sprake van dat de boeren het Binnenhof opgaan of zullen omsingelen, vertelt een verslaggever van Regio15 ter plaatse. De boeren zijn van plan om met hun trekkers om 21.30 uur weer te vertrekken.

De politie is ook op het Binnenhof aanwezig en heeft de omgeving met linten afgezet. Rond 20.00 uur arriveerden de eerste boeren met hun tractoren in Den Haag. Op foto's is te zien dat de voorman van Farmers Defence Force, Mark van den Oever, ook bij het Binnenhof aanwezig is.

Woensdag trekken opnieuw duizenden boeren naar Den Haag om te protesteren tegen de stikstofmaatregelen. Hun eisen zijn nog steeds dezelfde: de stikstofproblemen mogen niet op de agrarische sector worden afgewenteld en de politiek moet luisteren naar de alternatieven die de boerensector heeft bedacht.

De gemeente Den Haag houdt er rekening mee dat het centrum nagenoeg de hele dag onbereikbaar is. Ook de ANWB waarschuwt, ondanks de voorjaarsvakantie, voor drukte op de wegen rondom Den Haag.