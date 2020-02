De persoon die achter de bombrieven zit die de afgelopen weken naar verschillende bedrijven werden gestuurd, ondertekent de dreigementen met een combinatie van horizontale en schuine strepen, zo is dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht gemeld.

In de bombrieven die zijn verstuurd zat "specifiek een 9 volt Duracell-batterij; een Professional Alkaline Battery", zo kan de politie daarnaast melden.

Deze worden los verkocht of per tien stuks. "De batterijen zijn zonder omhulsel in de envelop gedaan. Mogelijk is het iemand opgevallen dat iemand zulke, uit elkaar gehaalde, batterijen in zijn bezit had."

De dader wil een bedrag in bitcoins hebben van de bedrijven. Eerder werd al gedeeld dat de persoon achter de bombrieven steeds een papieren zakje met een stadsgezicht van Delft meestuurt. Het gaat hier om zakjes die bijvoorbeeld verkocht worden in souvenirwinkels.

101 Video Politie deelt details over bombrieven: 'Opvallende afsluiting'

Drie bombrieven ontvlamd

De politie heeft een groot team op de zaak zitten, dat onder meer kijkt naar de taal die in de brieven wordt gebruikt. Ook wordt gekeken naar de gebruikte postzegels en enveloppen, het lettertype en de afkomst van het papier.

Drie van de bij bedrijven geleverde bombrieven zijn daadwerkelijk ontvlamd: twee in Amsterdam en een in Kerkrade. Medewerkers van de bedrijven omschreven dit als een knal die je hoort als een rotje afgaat.

Bij de brieven die in januari opdoken, stond een incassobureau in Rotterdam vermeld als nepafzender. Bij de bombrieven van februari gaat het om niet-bestaande bedrijven. De politie raadt bedrijven dan ook aan om te bellen met de afzender als ze een brief met een verdikking niet vertrouwen. Lukt dit niet, dan mogen ze de politie bellen.

De ondertekening van de bombrieven. (Foto: Opsporing Verzocht)