De politie richt zich op "een aantal specifieke personen" in het onderzoek naar de verdwijning van de studente Sumanta Bansi. Dit heeft politiewoordvoerder Wendy Boudewijn dinsdagavond gemeld in het tv-programma Opsporing Verzocht.

De politie denkt dat deze personen op de dag dat de studente verdween, precies twee jaar geleden, en de dag daarna met hun auto "in de omgeving van het Robbenoordbos zijn geweest".

"Dat deze personen daar toen zijn geweest, maakt het voor de politie aannemelijk dat Bansi ergens in het natuurgebied begraven ligt." In het Noord-Hollandse Robbenoordbos is al meerdere keren naar haar lichaam gezocht.

De politie heeft tijdens een van deze zoektochten een schep gevonden die daar, naar het lijkt, al twee jaar ligt. Het voorwerp is mogelijk door een magneetvisser boven water gehaald. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft menselijke sporen gevonden op de schep, en daarom denkt de politie dat dit voorwerp is gebruikt om het lichaam van de jonge vrouw te begraven.

Ook is er een mes gevonden, mogelijk heeft ook dit voorwerp iets met de zaak te maken. Ongeveer de helft van het bos is nu doorzocht, er vinden dus nog meer zoekacties plaats. NU.nl was bij een van de zoektochten in oktober aanwezig.

180 Video Zo verliep de zoekactie naar vermiste Sumanta Bansi

Bansi studeerde in Amsterdam

De uit Suriname afkomstige Bansi is in 2016 in Nederland komen studeren en vond onderdak bij een echtpaar in Hoorn, dat bevriend was met haar familie. Haar keuze viel eerst op biomedische wetenschappen en later op tandheelkunde bij de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft ook een werkstage gedaan in het laatstgenoemde vakgebied.

Twee jaar geleden verdween de jonge vrouw echter opeens. Er is sindsdien geen teken van leven meer geweest: zo is haar bankpas ongebruikt gebleven, waren er geen aanwijzingen dat ze naar het buitenland was gegaan en bleven haar accounts op sociale media onaangeraakt.

De gevonden schep heeft een Nederlandse vlag bij het handvat. (Foto: Opsporing Verzocht)

Bansi verdween plots tijdens zwangerschap

Voor haar verdwijning waren er al spanningen, toen ze twee keer ongepland zwanger raakte. De tweede keer besloot de studente het kind te houden en ze was hier volgens haar omgeving ook erg blij mee. Daarom lijkt suïcide volgens de politie ook geen waarschijnlijk scenario.

Boudewijn liet eerder aan NU.nl weten dat de familie van Bansi in onzekerheid leeft. Er is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in de zaak.