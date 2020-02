Een verdachte in een geweldzaak krijgt een rechterlijk pardon omdat rapportages over zijn geestelijke toestand ontbreken als gevolg van capaciteitsgebrek bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). Hierdoor kan de rechtbank in Den Haag niet oordelen of de misdaden die de man mogelijk heeft begaan, hem aangerekend kunnen worden.

"De verdachte heeft familieleden mishandeld en bedreigd. Desondanks wordt hij met onmiddellijke ingang in vrijheid gesteld", zo meldt de rechtbank dinsdag in het vonnis.

Van de man is bekend dat hij ernstige psychische problemen heeft; zo is hij eerder al opgenomen in GGZ Rivierduinen. "Toen justitie de verdachte vast had gezet, is toegezegd dat een psycholoog en een psychiater van het NIFP zouden rapporteren. Dat is de voorgeschreven gang van zaken."

Dit is vanwege capaciteitsgebrek bij het NIFP echter niet gebeurd. De rechtbank noemt de gang van zaken "onacceptabel" en wijst de overheid op "haar zorgplicht voor deze psychiatrische patiënt".

Het Pieter Baan Centrum (PBC) is de psychiatrische observatiekliniek van het NIFP. Het is al langer bekend dat er een lange wachtlijst is voor het observeren van verdachten in strafzaken.

Klinieken sloegen al eerder alarm

Tijdens een rechtszaak tegen de Staat sloegen meerdere klinieken die verdachten en veroordeelden behandelen onlangs alarm over de "klem zittende sector" .

Zo vinden zij dat ze veel te weinig geld krijgen om hun werk naar behoren uit te voeren. De rechtbank in Den Haag heeft in die zaak geoordeeld dat de lage tarieven inderdaad niet uit te leggen waren en dat er opnieuw gesprekken moesten gaan plaatsvinden.

Veel psychiaters en andere behandelaars zaten in de rechtszaal en lieten hun ongenoegen blijken over de houding van de Staat tegenover de tarieven.